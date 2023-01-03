Медведев отыграл 9 сетболов в первой партии сезона

вышел во второй круг турнира в Аделаиде после того, как снялся при счете 1:2 во второй партии.

Первый сет Медведев выиграл со счетом 8:6 на тай-брейке. По ходу партии россиянин отыграл девять сетболов: шесть на подаче при счете 4:5 и еще три на подаче при счете 5:6.

Первый сет продолжался почти полтора часа, а три гейма второго – почти 20 минут.

Сонего снялся из-за судорог.

«Это безумие. По-моему, это первый раз в жизни, когда я отыграл девять сетболов. Ну и матч для начала сезона! Очень жаль, что он закончился досрочно, и я желаю Лоренцо скорейшего восстановления.

Это был отличный матч, и я удивился, когда Лоренцо снялся. Отличный матч. Некоторые моменты мы оба могли бы провести на более высоком уровне, но с учетом того, что это первый матч сезона, борьба была отличной», – прокомментировал победу Медведев.

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