Надаль о вопросах про пенсию: «Каждый раз, когда прихожу на пресс-конференцию, мне кажется, что я должен завершить карьеру»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» попросил не задавать ему вопросы о завершении карьеры. Сегодня испанец проиграл Кэмерону Норри на United Cup (6:3, 3:6, 4:6).

– Думаю, в ближайший год вас часто будут об этом спрашивать. Я знаю, что вы не ставите себе рамки, но такие дни, как сегодня, мотивируют вас двигаться вперед, пока вы можете, или бывают моменты, когда вы уходите с корта и думаете: «Боже, становится тяжело»?

– Нет. В день, когда я выйду на корт со словами «Становится тяжело», пора будет прощаться. Я не хочу и не должен продолжать играть по какой-то причине. Единственная причина, по которой мне есть смысл продолжать, – если мне нравится то, чем я занимаюсь. Если нет... Я достиг гораздо большего, чем мог мечтать.

Но в любом случае я просто проиграл матч. Вот и все, нет? Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, мне кажется, что я должен завершить карьеру (улыбается).

Вас это очень интересует (улыбается). На данный момент речь об этом не идет. Когда придет время, я дам вам знать, ребята. Не нужно спрашивать о завершении карьеры, потому что я здесь, чтобы продолжать играть в теннис.

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