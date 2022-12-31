Надаль о поражении от Норри: «Нет никакой катастрофы. Для меня это был ни хороший, ни плохой матч»

Теги Рафаэль Надаль ATP Кэмерон Норри United Cup Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Кэмерона Норри на United Cup. Испанец уступил со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Ну, никакой катастрофы нет. Конечно, я могу играть лучше, и должен это делать. Но до этого я провел не так много матчей. Кэмерон сыграл первый матч позавчера, и это оказалось преимуществом, потому что он смог отыграться.

Мне нужно быть немного быстрее физически, играть более надежно, меньше ошибаться и в какой-то момент принимать более правильные решения, быть в игре немного дольше.

Заслуга Кэмерона в том, что он многое cделал очень хорошо. Что касается меня, то до старта Australian Open еще есть время что-то изменить. Но в любом случае, мы по-прежнему сконцентрированы на этом турнире. Давайте сейчас поддержим Нурию, а потом посмотрим расклады, потому что нам нужно выиграть этот матч, чтобы сохранить хоть какие-то шансы.

Сожалею, что не смог принести очко команде. Но, как я уже сказал, для меня это был ни хороший, ни плохой матч. Думаю, у меня были очень хорошие шансы, потому что в третьем сете было 0:30, 15:40. Да, шансы были, но я их не реализовал. Нужно это принять.

В начале сезона особенно важно использовать такие шансы, потому что тогда дорога становится легче. Когда ты побеждаешь, чувствуешь себя лучше, увереннее и расслабленнее. Но сегодня не получилось.

Проехали, пора отбросить негатив и постараться исправить ситуацию. Сегодня были некоторые положительные моменты, которые позволили мне соперничать с классным игроком. Так что будем отталкиваться от этого».

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4 комментария

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S.Graf
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Редчайший случай, но здесь я полностью согласен с Рафиком.
Никакая это не катастрофа.
https://www.youtube.com/watch?v=Zp2dGxYDq7w&ab_channel=HerrKodt
Вамосно, так держать!
пxx))))
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Valery24
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Ответ Вегетарианец_
Месяца через 4 Рафуля снова скажет, что у него была травма.)))
😁😁
Куку,с наступающим))
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Евгений Фабиянчук
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Ответ Вегетарианец_
Месяца через 4 Рафуля снова скажет, что у него была травма.)))
Вег, здарова! С наступающими праздниками!
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Вегетарианец_
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Месяца через 4 Рафуля снова скажет, что у него была травма.)))
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