Соболенко о выступлении в Аделаиде: «Предпочитаю сыграть в каких-то матчах, чтобы убедиться, что на «Большом шлеме» я буду готова ко всему»

Арина Соболенко рассказала, чего хотела бы достичь в Аделаиде. Первый турнир в сезоне пройдет на следующей неделе.

– Все мы здесь хотим выиграть турнир. Если я смогу это сделать, это действительно поможет мне на Australian Open. Я приложу все усилия, так как чувствую, что мне нужно сыграть несколько матчей.

– Вы один из тех игроков, которые любят проводить много матчей?

– Да, я предпочитаю сыграть в каких-то матчах, побыть в разных ситуациях на корте, чтобы убедиться, что на «Большом шлеме» я буду готова ко всему.

Так что да, я предпочитаю провести несколько матчей.

Соболенко хочет быть моделью: организует себе фотосессии и не боится топлес-снимков

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе