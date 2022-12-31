Соболенко о выступлении в Аделаиде: «Предпочитаю сыграть в каких-то матчах, чтобы убедиться, что на «Большом шлеме» я буду готова ко всему»
Арина Соболенко рассказала, чего хотела бы достичь в Аделаиде. Первый турнир в сезоне пройдет на следующей неделе.
– Все мы здесь хотим выиграть турнир. Если я смогу это сделать, это действительно поможет мне на Australian Open. Я приложу все усилия, так как чувствую, что мне нужно сыграть несколько матчей.
– Вы один из тех игроков, которые любят проводить много матчей?
– Да, я предпочитаю сыграть в каких-то матчах, побыть в разных ситуациях на корте, чтобы убедиться, что на «Большом шлеме» я буду готова ко всему.
Так что да, я предпочитаю провести несколько матчей.
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