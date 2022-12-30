Кублер о том, что отыгрался у Эванса с 0:5: «Я старался брать игру в свои руки, выходя к сетке, чаще атакуя»

Теги ATP Дэн Эванс Теннис

Джейсон Кублер объяснил, благодаря чему отыгрался с 0:5 во втором сете против Дэна Эванса. В итоге австралиец победил 6:3, 7:6(3).

«Если честно, при счете 0:5 мы обсуждали, что нужно попробовать разные варианты. Сделать вещи, о которых он задумается в третьем сете. Настрой был примерно такой.

А потом это помогло мне играть инициативнее, а не просто отвечать. Я старался брать игру в свои руки, выходя к сетке, чаще атакуя.

Я удержал подачу при 0:5, и тогда, возможно, Дэн допустил несколько ошибок, позволив мне сделать брейк и счет 2:5. Такой был подход – просто предлагать разные варианты, и к 4:5 мы подумали: «Ладно, может, у нас получится».

Да, если честно, план был просто предложить разные варианты и, как мы надеялись, заставить его задуматься».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий