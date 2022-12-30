Берреттини о победе над Монтейро: «В важные моменты я был готов. Возможно, во втором сете мог бы лучше справиться в геймах на приеме, но это теннис»

16-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча против на United Cup.

– Нам очень полезно начинать сезон с таких сложных матчей, как этот. Безусловно, Каспер – один из лучших теннисистов в туре. Он провел невероятный сезон и дошел до финала итогового.

Мы с ним хорошо знакомы с юности. Я рад, что мы встретимся. У нас всегда отличные битвы. Но я впервые буду играть с ним за Италию, представлять сборную. Все будет по-другому, появится дополнительная мотивация, и я уверен, что получится отличный матч.

– Что можно сказать о вашей сегодняшней игре (победа над Тиаго Монтейро со счетом 6:4, 7:6(7) – Sports.ru)? Вы выигрывали решающие очки, должно быть, рады этому в преддверии следующего месяца, когда это будет еще важнее?

– Да, именно так мы с тренером готовились к сегодняшнему матчу. Я сказал, что с учетом условий и всего остального, жду, что исход такого матча решат несколько очков.

Так и произошло. Я знаю Тиаго. Он отличный игрок, левша, сложный соперник. Да, в важные моменты я был готов. Возможно, во втором сете мог бы лучше справиться в геймах на приеме, но это теннис. Нужно быть готовым. Это придает мне большую уверенность на предстоящие матчи и на следующий месяц.

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