Кириос о том, что Томлянович снялась с United Cup: «Интересно, выставит ли Стосур ее козлом отпущения, как это сделал Хьюитт в случае со мной»

Капитан мужской сборной Австралии Ллейтон Хьюитт прокомментировал то, что снялся с United Cup за день до старта.

«Мы с остальными игроками были в одной лодке. Я знал не больше, чем другие. Всем было тяжело. Скорее из-за недостатка коммуникации и того, что ребята были не в курсе.

Я так горжусь этим парнем [Алексом де Минауром], его стараниями и тем, что для него в приоритете игра за страну. Я им очень горжусь. Думаю, последние 24 часа всей команде было тяжело не знать, что происходит».

На вопрос о том, как Кириосу улучшить свой подход к общению, Хьюитт сказал: «Наверное, просто отвечать. Так обычно делают. Прошло некоторое время, [прежде чем он ответил].

Дело больше в коммуникации. Если бы это касалось только Ника, то одно. Когда речь о команде, других людях и их подготовке к Australian Open, где они должны сыграть как можно лучше, то это, наверное, самое сложное».

Кириос отреагировал на слова Хьюитта после того, как во второй день турнира Айла Томлянович снялась перед матчем с Хэрриет Дарт. Австралия к тому моменту уступала Великобритании со счетом 0:2.

«Ммм, интересно, выставит ли [капитан женской сборной Саманта] Стосур ее козлом отпущения, как это сделал наш капитан в случае со мной... «Сложно готовиться, когда вы знаете, что происходит 🤭🤭», – твитнул Кириос.

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