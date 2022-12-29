Призовой фонд Australian Open составит 51,5 млн долларов

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Australian Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2023. Призовой фонд составляет $51,5 млн. Это рекордный призовой фонд в австралийских долларах (76,5 млн), но по сравнению с прошлым годом местная валюта ослабла к американскому доллару.

В 2022-м игроки разыграли призовой фонд в размере 74 000 000 австралийских долларов ($54 млн).

Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:

  • 1-й круг – $75 160;
  • 2-й круг – $106 960;
  • 3-й круг – $153 640;
  • 4-й круг – $228 000;
  • 1/4 финала – $374 300;
  • 1/2 финала – $623 500;
  • Финал – $1 095 000;
  • Титул – $2 054 000.

Призовые в парном разряде:

  • 1-й круг – $20 880;
  • 2-й круг – $31 340;
  • 3-й круг – $45 330;
  • 1/4 финала – $78 530;
  • 1/2 финала – $141 500;
  • Финал – $249 000;
  • Титул – $468 500.

Призовые в миксте:

  • 1-й круг – $4 450;
  • 2-й круг – $8 520;
  • 1/4 финала – $17 020;
  • 1/2 финала – $32 020;
  • Финал – $60 300;
  • Титул – $106 330.

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1 комментарий

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Osik92
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Не густо в парах и миксте платят
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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