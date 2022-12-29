Призовой фонд Australian Open составит 51,5 млн долларов
Australian Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2023. Призовой фонд составляет $51,5 млн. Это рекордный призовой фонд в австралийских долларах (76,5 млн), но по сравнению с прошлым годом местная валюта ослабла к американскому доллару.
В 2022-м игроки разыграли призовой фонд в размере 74 000 000 австралийских долларов ($54 млн).
Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:
- 1-й круг – $75 160;
- 2-й круг – $106 960;
- 3-й круг – $153 640;
- 4-й круг – $228 000;
- 1/4 финала – $374 300;
- 1/2 финала – $623 500;
- Финал – $1 095 000;
- Титул – $2 054 000.
Призовые в парном разряде:
- 1-й круг – $20 880;
- 2-й круг – $31 340;
- 3-й круг – $45 330;
- 1/4 финала – $78 530;
- 1/2 финала – $141 500;
- Финал – $249 000;
- Титул – $468 500.
Призовые в миксте:
- 1-й круг – $4 450;
- 2-й круг – $8 520;
- 1/4 финала – $17 020;
- 1/2 финала – $32 020;
- Финал – $60 300;
- Титул – $106 330.
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