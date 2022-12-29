Призовой фонд Australian Open составит 51,5 млн долларов

Australian Open опубликовал схему распределения призовых на турнире-2023. Призовой фонд составляет $51,5 млн. Это рекордный призовой фонд в австралийских долларах (76,5 млн), но по сравнению с прошлым годом местная валюта ослабла к американскому доллару.

В 2022-м игроки разыграли призовой фонд в размере 74 000 000 австралийских долларов ($54 млн).

Призовые Australian Open-2023 в одиночном разряде:

1-й круг – $75 160;

2-й круг – $106 960;

3-й круг – $153 640;

4-й круг – $228 000;

1/4 финала – $374 300;

1/2 финала – $623 500;

Финал – $1 095 000;

Титул – $2 054 000.

Призовые в парном разряде:

1-й круг – $20 880;

2-й круг – $31 340;

3-й круг – $45 330;

1/4 финала – $78 530;

1/2 финала – $141 500;

Финал – $249 000;

Титул – $468 500.

Призовые в миксте:

1-й круг – $4 450;

2-й круг – $8 520;

1/4 финала – $17 020;

1/2 финала – $32 020;

Финал – $60 300;

Титул – $106 330.

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