Сэвилл, порвавшая крестообразную связку: «Очень хотела сыграть за Австралию на United Cup 😢💚💛»

Дарья Сэвилл призналась, что хотела бы участвовать в стартовавшем сегодня United Cup. Австралийка порвала крестообразную связку колена в сентябре на турнире в Токио.

«Думала, что австралийским летом я буду в полной заднице. Но на самом деле я очень рада, что теннис вернулся. Я не била по мячу с тех пор, как получила травму, но теперь хочу 🙂.

Но в то же время, с тех пор, как объявили о создании United Cup, я очень хотела сыграть за Австралию 😢💚💛», – написала Сэвилл в твиттере.

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