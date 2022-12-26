Швентек признана лучшим спортсменом Европы 2022 года по версии PAP

Первая ракетка мира Ига Швентек стала лучшим спортсменом Европы в 2022 году по версии Польского агентства печати (PAP). Она стала третьей теннисисткой, удостоившейся этой награды, после Штеффи Граф и Мартины Хингис.

В опросе среди 20 информационных агентств Швентек, выигравшая в этом году «Ролан Гаррос» и US Open, набрала 118 баллов.

Второе место занял прыгун с шестом Арман Дюплантис (106), а третьим стал чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (82).

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