Самсонова о Федерере: «Когда мы пересекались на турнирах, я всегда старалась найти время, чтобы посмотреть хотя бы его тренировку»

Людмила Самсонова прокомментировала завершение карьеры Роджера Федерера.

«Серена была лучшей в теннисе, но я никогда не была большой ее поклонницей. Мне очень жаль, что Федерер завершил карьеру, я была его большой фанаткой. Когда мы пересекались на турнирах, я всегда старалась найти время, чтобы посмотреть хотя бы его тренировку.

Как спортсмены мне также очень нравятся Майкл Джордан и Усэйн Болт. Была бы рада с ними познакомиться.

Мне очень нравится фигурное катание, если бы не теннис, я бы занялась этим видом спорта. Также мне нравится художественная гимнастика, ее я всегда смотрю с большим удовольствием. Себя пробовала в других видах спорта, когда была маленькой. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности», – цитирует Самсонову ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе