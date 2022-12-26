Людмила Самсонова: «Шарапова была моим кумиром детства, сейчас мне нравится Медведев за его психологию»

20-я ракетка мира Людмила Самсонова рассказала, кто был ее кумиром детства.

«Уровень российских игроков на данный момент как в мужском, так и в женском теннисе достаточно высокий. Мне очень нравится Даниил Медведев за его психологию.

Когда была маленькой, я всегда наблюдала за игрой российских теннисистов, но не имела возможности с ними познакомиться, за исключением Евгения Кафельникова, с которым познакомились на Кубке Билли Джин Кинг. Маша Шарапова была моим идолом с самого детства, с ней мы пересекались в конце ее карьеры на некоторых турнирах».

Также она оценила уровень конкуренции в WTA-туре.

«Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Швентек. Матч против нее в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году (Самсонова уступила в полуфинале 7:6(4), 4:6, 5:7 – Sports.ru), после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее.

Я думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми, сейчас у меня есть все, чтобы играть еще лучше», – приводит слова Самсоновой ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе