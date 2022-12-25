Ига Швентек: «Конечно, я была бы рада соперничеству, оно может многое мне дать»

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Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что в будущем у нее могут постоянные соперницы в туре.

«Всем нам нужен кто-то, кто будет подталкивать нас вперед. В прошлом году меня очень мотивировал матч с Эш Барти в Аделаиде. Следующие пару месяцев, до ее ухода, моей главной целью было научиться играть против нее, чтобы, может быть, ее победить.

Конечно, я была бы рада соперничеству, оно может многое мне дать».

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