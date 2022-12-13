Николя Маю: «Начало 2000-х – золотое время женского тенниса. Сейчас Швентек доминирует, но реальных соперниц у нее нет»

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Обладатель карьерного Большого шлема в паре Николя Маю высказался о конкуренции в женском теннисе. Маю руководит турниром WTA 125 в Анже.

«Почему мужской теннис стал таким невероятным в последние 10-15 лет? Потому что у нас были выдающиеся послы, которых, возможно, больше не будет. В последние годы женскому теннису было немного сложнее. Уже нет Серены и Винус Уильямс. Начало 2000-х было выдающимся: Уильямс, две бельгийки [Клейстерс и Энен], Амели Моресмо, Мэри Пирс, Каприати, Дэвенпорт... Это было золотое время женского тенниса. Сейчас все немного усложнилось: Барти ушла, Осака нестабильна, Мугуруса тоже, а Швентек доминирует, но реальных соперниц у нее нет. Трудно ассоциировать себя с ними, и это отражается на картине в целом.

Создавая этот турнир, я хотел помочь французскому теннису. Хотел дать молодым игрокам возможность набираться опыта, прибавлять, зарабатывать, строить карьеру и повышать уровень. Все вместе мы можем сделать женский теннис более привлекательным».

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