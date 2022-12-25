Зверев о победе на турнире в Дубае: «Рад, что в этом году что-то выиграл. Для меня это был тяжелый год»

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Александр Зверев прокомментировал победу на командном выставочном турнире в Дубае.

«Я рад, что в этом году что-то выиграл. Для меня это был тяжелый год, я пропустил шесть с половиной месяцев. Поэтому так закончить сезон – здорово для меня и моей команды».

В этом году на «Ролан Гаррос» Зверев порвал связки голеностопа и вернулся на корт только на выставочных турнирах в межсезонье.

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1 комментарий

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Dmitry Aqf
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Давай Сашка быстрее возвращайся в строй, тебя не хватало.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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