Зверев о победе на турнире в Дубае: «Рад, что в этом году что-то выиграл. Для меня это был тяжелый год»
Александр Зверев прокомментировал победу на командном выставочном турнире в Дубае.
«Я рад, что в этом году что-то выиграл. Для меня это был тяжелый год, я пропустил шесть с половиной месяцев. Поэтому так закончить сезон – здорово для меня и моей команды».
В этом году на «Ролан Гаррос» Зверев порвал связки голеностопа и вернулся на корт только на выставочных турнирах в межсезонье.
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