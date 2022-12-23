Слоун Стивенс: «Рождество в Тропиках 🎅🏾🌴🥥»

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Слоун Стивенс показала, как проводит отпуск со своим мужем Джози Алтидором.

«Рождество в Тропиках 🎅🏾🌴🥥», – подписала фото чемпионка US Open-2017.

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2 комментария

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Вегетарианец_
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В купальнике, но, при этом, вся в золотых брюликах.)) У афроамериканцев реально какой-то бзик на золоте - например, сегодня утром в вагоне метро встретил чернокожего в солнечных очках с золотой оправой, с огромной золотой цепью на шее и ролексами на руке, притом, что одет он был в обычные спортивные штаны и свитер с длинным рукавом. Видимо, он считает, что это круто, но кроме, мягко говоря, недоумения его образ ничего не вызывает. Походу, у многих чернокожих траблы с самооценкой, раз они с таким упорством выставляют напоказ свою состоятельность.
P.S. Для разрабов - заметил, что в приложении спортса почему-то не видно дофига комментариев к постам и текстам. В браузерной версии сайта все комментарии видны, а в приложении - нет. Явный баг, поправьте, плиз.
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SN78
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Кто это? Зачем?
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