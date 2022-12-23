Слоун Стивенс: «Рождество в Тропиках 🎅🏾🌴🥥»
Слоун Стивенс показала, как проводит отпуск со своим мужем Джози Алтидором.
«Рождество в Тропиках 🎅🏾🌴🥥», – подписала фото чемпионка US Open-2017.
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Слоун Стивенс показала, как проводит отпуск со своим мужем Джози Алтидором.
«Рождество в Тропиках 🎅🏾🌴🥥», – подписала фото чемпионка US Open-2017.
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P.S. Для разрабов - заметил, что в приложении спортса почему-то не видно дофига комментариев к постам и текстам. В браузерной версии сайта все комментарии видны, а в приложении - нет. Явный баг, поправьте, плиз.