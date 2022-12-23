Карацев сыграет на Australian Open в паре с Лайовичем

Аслан Карацев заявился на парный Australian Open, который пройдет 16-29 января. Россиянин выступит вместе с Душаном Лайовичем.

Помимо Карацева и Лайовича, на первый «Большой шлем» сезона заявлены:

Лидерами посева будут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски.

Полностью заявка здесь.

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