Карацев сыграет на Australian Open в паре с Лайовичем
Аслан Карацев заявился на парный Australian Open, который пройдет 16-29 января. Россиянин выступит вместе с Душаном Лайовичем.
Помимо Карацева и Лайовича, на первый «Большой шлем» сезона заявлены:
- действующие чемпионы Ник Кириос и Танаси Коккинакис;
- Стефанос и Петрос Циципасы;
- Александр Бублик и Джон-Патрик Смит;
- Максим Кресси и Албано Оливетти.
Лидерами посева будут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски.
Полностью заявка здесь.
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