328-я ракетка мира Казионова: «После февральских событий за границей опасалась говорить, что я из России»

328-я ракетка мира Екатерина Казионова рассказала, как изменилась ее жизнь за последний год.

– Думаю, поднялись цены на все именно в России: экипировка, инвентарь, авиабилеты, возможно, раз в пять выросли по всем направлениям. Если раньше тренировочная база была в Москве, то сейчас нерезонно мотаться между странами, приходится уезжать на длительный срок на серию турниров и быть там одной без тренера, что не очень хорошо сказывается на форме, но тогда хоть можно оставаться в обойме рейтинга.

– Чувствуется ли по туру – я о топ-200, топ-300 – что изменилось отношение после февральских событий?

– Если честно, ни разу не сталкивалась за этот год. Я не особо общаюсь с теннисистками из Украины, так как и до этого ни с кем не разговаривала. Теннисисты из других стран как общались, так и общаются. Можем перекинуться парой фраз – да, достаточно сложная ситуация, но многие поддерживают россиян – нам также сложно. Ко мне лично никаких претензий не было.

– Появилась зажатость: там лишнего не скажи, тут потише себя веди?

– Конечно. В социальных сетях надо быть аккуратнее – наши шаги все отслеживают: не дай бог, лайкнешь или выставишь что-то не то. Нужно быть сдержаннее, свою точку зрения не выставлять, если ты хочешь продолжать нормально играть. На первых порах, когда все началось, я полетела за границу, естественно, опасалась говорить, что я из России. А потом уже [стало] поспокойнее, все относятся нормально – без разницы, что российский паспорт. Сейчас все происходит так же, как и до этого, зажатости нет. На теннисных турнирах точно, – сказала Казионова в интервью «Чемпионату».

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