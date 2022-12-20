Джокович сыграет в Аделаиде в паре с Поспишилом

заявился на парный турнир 250 в Аделаиде, который пройдет 1-8 января. Ранее стало известно, что он сыграет там в одиночке.

21-кратный чемпион «Больших шлемов» выступит вместе с .

Помимо Джоковича и Посшишила, на первый парный турнир сезона заявлены:

и ;

Танаси Коккинакис и ;

и ;

и .

Лидерами посева будут Уэсли Коольхоф и .

Полностью заявка здесь.

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