Джокович сыграет в Аделаиде в паре с Поспишилом

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Новак Джокович заявился на парный турнир ATP 250 в Аделаиде, который пройдет 1-8 января. Ранее стало известно, что он сыграет там в одиночке.

21-кратный чемпион «Больших шлемов» выступит вместе с Вашеком Поспишилом.

Помимо Джоковича и Посшишила, на первый парный турнир сезона заявлены:

Лидерами посева будут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски.

Полностью заявка здесь.

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