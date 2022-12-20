Джокович сыграет в Аделаиде в паре с Поспишилом
Новак Джокович заявился на парный турнир ATP 250 в Аделаиде, который пройдет 1-8 января. Ранее стало известно, что он сыграет там в одиночке.
21-кратный чемпион «Больших шлемов» выступит вместе с Вашеком Поспишилом.
Помимо Джоковича и Посшишила, на первый парный турнир сезона заявлены:
- Карен Хачанов и Андрей Рублев;
- Танаси Коккинакис и Джордан Томпсон;
- Себастьян Корда и Брэндон Накашима;
- Джек Дрэйпер и Янник Синнер.
Лидерами посева будут Уэсли Коольхоф и Нил Скупски.
Полностью заявка здесь.
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