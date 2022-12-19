Кириос о поведении на корте: «Я как будто превращаюсь в кого-то другого и ненавижу себя в таком состоянии»

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос высказался о своем поведении на корте.

«Я сейчас и я на корте – два абсолютно разных человека, это все часть шоу. Я как будто превращаюсь в кого-то другого и ненавижу себя в таком состоянии, это не я настоящий, слишком высокомерный.

Но думаю, когда ты на корте, нужно быть уверенным в том, что ты лучший теннисист всех времен. Наверное, поэтому я так себя веду.

В остальное время мне удается переключиться, я совсем другой человек, гораздо спокойнее. Мое поведение на корте приносит мне деньги, это все какое-то сумасшествие. Но в нормальной жизни мне не нужно быть таким человеком.

Каждый день я кого-то встречаю, и люди ожидают от меня сумасшедших поступков. А я такой: «Чувак, да я на самом деле нормальный». Даже когда я просто куда-то иду, все думают, что я просто чокнутый чувак».

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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