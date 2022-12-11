Ник Кириос: «В топ-100 есть парни, которых я бы не узнал при встрече, и они там только благодаря грунтовым турнирам. По-моему, это безумие»

Австралиец Ник Кириос объяснил, почему планирует выступить на -2023.

«Моя девушка хочет увидеть Париж, поэтому я собираюсь сыграть на «Ролан Гаррос». Мне полезно заработать еще немного денег, хотя я бы предпочел остаться дома.

Я знаю, что могу показывать высокие результаты на грунте. Я побеждал Роджера, Вавринку, играл в финале в Эшториле... Моя девушка хочет увидеть город, так что в этом году мне придется поехать».

Также он снова раскритиковал количество грунтовых турниров в сезоне.

«Я говорил это много раз и повторяю сейчас. В календаре слишком много грунтовых турниров. В топ-100 есть парни, которых я даже не знаю, я бы не узнал их при встрече, и они там только благодаря грунтовым турнирам. По-моему, это безумие».

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