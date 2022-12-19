Кириос о миксте на United Cup: «Это настоящее шоу, когда мужчина позволяет женщине делать свое дело на корте и не мешает. На это весело смотреть»

Ник Кириос поделился ожиданиями от участия в командном турнире United Cup, который стартует 29 декабря.

«Я больше не играю так много микстов, но что мне в них нравится, так это то, что они для болельщиков. Это самое главное. Наблюдать за тем, как одни из лучших теннисисток играют с лучшими теннисистами, великолепно. Это настоящее шоу, когда мужчина позволяет женщине делать свое дело на корте и не мешает. На это весело смотреть.

United Cup – замечательное событие, где женщины и мужчины играют вместе за страну. Это чрезвычайно важно. И для болельщиков тоже. Думаю, это особенное событие, когда лучшие игроки мира собираются вместе. Таких турниров у нас очень мало».

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