Рублев о разгроме Алькараса: «Карлос до сегодня не играл, а я уже провел здесь матч, так что мне было проще»
Андрей Рублев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале в Абу-Даби. Он обыграл первую ракетку мира со счетом 6:2, 6:1.
«Я очень рад, что сумел одержать победу. Карлос до сегодня не играл, а я уже провел здесь матч, так что мне было проще.
В финале мне будет непросто против Стефаноса Циципаса, но мне не терпится выйти на корт и получить удовольствие. Будет весело».
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