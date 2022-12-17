Рублев о разгроме Алькараса: «Карлос до сегодня не играл, а я уже провел здесь матч, так что мне было проще»

прокомментировал победу над в полуфинале в Абу-Даби. Он обыграл первую ракетку мира со счетом 6:2, 6:1.

«Я очень рад, что сумел одержать победу. Карлос до сегодня не играл, а я уже провел здесь матч, так что мне было проще.

В финале мне будет непросто против , но мне не терпится выйти на корт и получить удовольствие. Будет весело».

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