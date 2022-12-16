Швентек, Жабер, Соболенко, Рууд, Циципас, Кириос участвуют в первых эпизодах теннисного сериала Netflix, Шарапова и Роддик дали интервью
Первая ракетка мира Ига Швентек станет одной из героинь документального сериала о теннисе, который в следующем году выпустит Netflix.
Как сообщает британская i, в первых эпизодах участвуют:
- Онс Жабер;
- Каспер Рууд;
- Стефанос Циципас;
- Арина Соболенко;
- Мария Саккари;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Тэйлор Фриц;
- Маттео Берреттини;
- Паула Бадоса;
- Фрэнсис Тиафу;
- Ник Кириос;
- Айла Томлянович;
- Слоун Стивенс;
- Танаси Коккинакис.
Интервью для проекта дали:
- Мария Шарапова;
- Мартина Навратилова;
- Крис Эверт;
- Энди Роддик;
- Тони Надаль;
- Пол Анакон;
- Патрик Муратоглу.
Пять серий выйдут 13 января, еще пять – в июне. Первые две будут посвящены Australian Open, третья – Индиан-Уэллс, четвертая – Мадриду, пятая – «Ролан Гаррос».
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