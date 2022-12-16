Швентек, Жабер, Соболенко, Рууд, Циципас, Кириос участвуют в первых эпизодах теннисного сериала Netflix, Шарапова и Роддик дали интервью

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Первая ракетка мира Ига Швентек станет одной из героинь документального сериала о теннисе, который в следующем году выпустит Netflix.

Как сообщает британская i, в первых эпизодах участвуют:

Интервью для проекта дали:

Пять серий выйдут 13 января, еще пять – в июне. Первые две будут посвящены Australian Open, третья – Индиан-Уэллс, четвертая – Мадриду, пятая – «Ролан Гаррос».

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