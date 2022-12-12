Эмма Радукану: «Обо мне говорят много недостоверных вещей, но я стараюсь не позволять этому на меня влиять»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану рассказала, чему ее научил прошедший сезон.

«Не могу поверить, что год пролетел так быстро, что снова межсезонье. Моя главная цель в 2023 году – получать меньше травм и оставаться здоровой.

В этом году мне было тяжело физически из-за жестких требований тура. Поэтому я буду стараться держать себя в хорошей форме и идти вперед. Если говорить о новогодних обещаниях самой себе, я хочу стабильности результатов. Буду работать день за днем.

Я довольна своей профессиональной устойчивостью в этом году. Пришлось часто сталкиваться с проблемами, но каждый раз возвращаться в строй.

Обо мне говорят много недостоверных вещей, но я стараюсь не позволять этому на меня влиять. За последний год пришлось привыкнуть к этой стороне медали – публичности и новостям обо мне, о существовании которых я сама даже не подозревала. Внимание, которое уделяется игрокам в туре, – просто сумасшедшее».

Девушка на миллиард Радукану – лицо Porsche, но ездит на «самом дешевом авто Британии». Ее финансы контролируют родители