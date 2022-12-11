Фриц о финале против Медведева в Эр-Рияде: «Он все контролировал, у него были все шансы. Я хорошо сыграл тай-брейки и важные очки, поэтому смог вырвать у него победу»

Девятая ракетка мира прокомментировал победу над в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии.

«Наш прошлый матч выиграл он. Тогда он сказал мне, что я был лучшим игроком в первом сете, – а в этот раз все поменялось. Это был очень тяжелый матч. Он все контролировал. У него были все шансы. Каждый раз, когда он зарабатывал брейк-пойнт, я играл очень хорошо и всегда делал то, что было нужно. А дальше я хорошо сыграл тай-брейки и важные очки, поэтому смог вырвать у него победу.

Я всегда очень радуюсь, когда мне удается одержать такие победы, потому что я отлично справился с важными розыгрышами».

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