Фриц о выходе в финал в Саудовской Аравии: «Когда я приезжаю на турнир – выставочный или ATP, – я постараюсь его выиграть»

прокомментировал выход в финал выставочного турнира в Саудовской Аравии. Он обыграл (7:6(4), 4:6, 10-6) и теперь встретится с .

«Играть с Кэмом тяжело, потому что нужно терпение. Но как только я получал возможность атаковать, я должен был атаковать, потому что он постоянно заставляет меня двигаться и обыграет меня, если я буду слишком терпеливым.

Когда я приезжаю на турнир – выставочный или , – я постараюсь его выиграть».

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