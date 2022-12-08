Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1/4 финала. Рублев играет с Вавринкой, Медведев встретится со Зверевым

Теги результаты ATP Стэн Вавринка Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Кэмерон Норри Теннис

Андрей Рублев играет со Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Даниил Медведев поборется с Александром Зверевым, который проводит первые матчи после травмы голеностопа.

Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.

Diriyah Tennis Cup

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

8 – 10 декабря 2022

Отрытые корты, хард

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублев (Россия)

Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша)

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