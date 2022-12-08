Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1/4 финала. Рублев играет с Вавринкой, Медведев встретится со Зверевым

Андрей Рублев играет со Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Даниил Медведев поборется с Александром Зверевым, который проводит первые матчи после травмы голеностопа.

Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.

Diriyah Tennis Cup

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

8 – 10 декабря 2022

Отрытые корты, хард

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублев (Россия)

Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия)

(Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания)

(США) – Хуберт Хуркач (Польша)