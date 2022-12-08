Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1/4 финала. Рублев играет с Вавринкой, Медведев встретится со Зверевым
Андрей Рублев играет со Стэном Вавринкой на выставочном турнире в Саудовской Аравии.
Даниил Медведев поборется с Александром Зверевым, который проводит первые матчи после травмы голеностопа.
Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.
Diriyah Tennis Cup
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
8 – 10 декабря 2022
Отрытые корты, хард
Четвертьфинал
Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублев (Россия)
Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша)
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