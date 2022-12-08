Медведев о медперерыве в матче со Зверевым: «Я ненамеренно проскользил – и колено ударилось об икру. Было очень больно, особенно первые несколько минут»

Седьмая ракетка мира высказался о медперерыве, который взял в матче с . В четвертьфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии Медведев победил 6:0, 6:4.

При счете 5:0, 40:40 россиянин поскользнулся, когда пошел к сетке, чтобы ответить на укороченный Зверева. После розыгрыша он заметно прихрамывал.

«По-моему, из-за песка это нормально – мы же в пустыне. Я бежал за дропшотом, ненамеренно проскользил – потому что когда ты скользишь намеренно, травмироваться трудно – и колено ударилось об икру, со всей силы. Как когда в футболе кто-то бьет коленом в икру.

Было очень больно, особенно первые несколько минут. И забавно, что ходить мне было больно, а при беге я ничего не чувствовал».

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