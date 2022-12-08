Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1-й круг. Вавринка играет с Берреттини, Зверев встретится с Тимом, Кириос – с Норри

Стэн Вавринка сыграет с Маттео Берреттини в первый день выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Александр Зверев проведет первый матч после травмы.

Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.

Diriyah Tennis Cup

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

8 – 10 декабря 2022

Отрытые корты, хард

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия)

Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Ник Кириос (Австралия)

ХУберт Хуркач (Польшая) – Доминик Штрикер (Швейцария)