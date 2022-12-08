Эр-Рияд. Выставочный турнир. 1-й круг. Вавринка играет с Берреттини, Зверев встретится с Тимом, Кириос – с Норри
Стэн Вавринка сыграет с Маттео Берреттини в первый день выставочного турнира в Саудовской Аравии.
Александр Зверев проведет первый матч после травмы.
Победитель турнира получит $1 000 000 призовых, финалист – $500 000.
Diriyah Tennis Cup
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
8 – 10 декабря 2022
Отрытые корты, хард
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия)
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Ник Кириос (Австралия)
ХУберт Хуркач (Польшая) – Доминик Штрикер (Швейцария)
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