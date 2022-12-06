Элина Свитолина: «Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего я скучаю по победам – они как наркотик»

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина заявила, что мечтает о возвращении на корт.

«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего я скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами».

Напомним, в октябре у Свитолиной и ее мужа Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.

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