Элина Свитолина: «Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего я скучаю по победам – они как наркотик»
Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина заявила, что мечтает о возвращении на корт.
«Я скучаю по туру, тренировкам и болельщикам, но больше всего я скучаю по победам – они как наркотик. Я хочу вернуться в свою лучшую форму, выигрывать матчи и наслаждаться этими моментами».
Напомним, в октябре у Свитолиной и ее мужа Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.
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