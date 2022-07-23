Элина Свитолина: «Многие российские игроки даже не подошли и не спросили, как дела у наших родных. Это напрягло»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как изменились ее приоритеты после 24 февраля.

Сейчас Свитолина не выступает в туре, потому что ждет дочь.

«Было психологически тяжело участвовать в соревнованиях, когда моя семья находилась на Украине.

Мои приоритеты и представления изменились. Я чувствовала себя не в своей тарелке, когда играла. Было трудно на 100% сосредоточиться на работе. Но сейчас я рада, что могу не спешить, перенастроиться, понять, где я нужна.

Я хочу, чтобы люди знали, что происходит, что [...] продолжается, потому что мне кажется, что это немного исчезло из новостей. Очень важно делать все, что в моих силах.

Спорт несет большую ответственность, привлекая внимание прессы, он помогает людям понять, что происходит на самом деле. В этом сейчас заключается моя миссия».

Также прокомментировала реакцию теннисных руководящих органов.

«Все украинцы участвовали в обсуждениях с WTA, Международной федерацией тенниса, «Большими шлемами», объясняли, какая помощь нам нужна, но они предпочли пойти своим путем.

Мне было грустно узнать, какую позицию они заняли. Но я очень уважаю и хочу поблагодарить «Уимблдон» за то, что игроки чувствуют поддержку, как и Украина».

Свитолина считает, что российские игроки недостаточно высказались.

«Теннисисты в основном живут не в России, тренируются в Европе и Штатах. Это их решение. Многие игроки даже не подошли и не спросили, как дела у наших родных. Это создавало напряжение».

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