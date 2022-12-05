Стефанос Циципас: «Если бы я выиграл 63 матча вместо 61, то мог бы стать №1. Это показывает, что я был очень близок к цели»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что четвертый год подряд завершил сезон в топ-6.

«Есть несколько вещей, которые я могу улучшить и которыми могу лучше справляться, чтобы войти в топ-3. В этом сезоне я был буквально в двух матчах от того, чтобы быть первым по итогам года.

Если бы я мог выбрать, в каких матчах победить, и выиграл бы 63 матча вместо 61, то мог бы стать №1. Это показывает, что я был очень близок к цели. Думаю, такая основа и принятие правильных решений турнир за турниром в конечном итоге приведут меня к званию первой ракетки мира.

Это не спринт, а марафон. Я планирую быть в туре еще много лет, и финишировать в топ-10 – непростой подвиг, и делать это год за годом чрезвычайно сложно.

Чтобы этого добиться, нужно постоянно показывать хорошие результаты, быть сконцентрированным на работе, не отвлекаться ни на что другое и быть солдатом. Нужно просыпаться с мыслями о теннисе, быть чрезвычайно дисциплинированным, упорно работать и посвящать всего себя этому делу. Легче никогда не становится.

Возможно, станет легче психологически и получится найти способы сделать весь процесс проще у себя в голове, но поверьте, в целом будет только сложнее. В ATP-туре нет читкодов, чтобы пройти дальше».

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