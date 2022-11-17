Циципас о серв-энд-воллей: «Я ежедневно работаю, чтобы вернуть его в свою игру, заставить соперника гадать, раз за разом не давать ему расслабиться»

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своей тактике в матче против Даниила Медведева. Грек победил 6:3, 6:7(11), 7:6(1) и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал итогового турнира ATP.

– Вопрос по тактике. Сегодня отлично работал серв-энд воллей. Раньше вы не использовали такую тактику?

– За последние несколько лет я улучшил подачу. Думаю, поэтому я могу применять серв-энд-воллей комфортнее и увереннее. На подаче я выхожу к сетке гораздо более плавно и спокойно, в прошлом с течением матча, как мне кажется, я подавал немного по-другому.

Я много работаю над ударами с лета, упрощая их и не делая слишком сильный замах. Это помогло обрести стабильность и находить правильные точки для удара, когда я вхожу в корт.

– Насколько сложно было перезагрузиться после второго сета?

– В жизни я много играл в теннис. С детства приходилось сталкиваться с подобными ситуациями.

Всегда неприятно начинать новый сет, особенно когда на тай-брейке у тебя была пара таких возможностей.

Нужно перезагрузиться. Легче сказать, чем сделать. Но нужно продолжать играть и воспринимать это как отдельный новый сет. Конечно, это необходимо, чтобы быть на таком уровне.

– Если говорить о серв-энд-воллей, вы использовали его только потому, что Даниилу это не нравится из-за быстрого покрытия, или вы хотите привнести этот элемент в свою игру в долгосрочной перспективе?

– Безусловно, я могу добавить его в свою игру. Я использую его чаще, чем раньше, и даже на грунте. Не так много, как, скажем, в прошлые годы. Два-три года назад я очень часто его применял.

Я ежедневно работаю, чтобы вернуть его в свою игру, заставить соперника гадать, раз за разом не давать ему расслабиться.

С годами его стали редко использовать, теперь мало кто так делает. Я считаю, что важно сохранить эту значимую часть игры, нужно, чтобы больше игроков применяли его в трансляциях, на больших стадионах, перед заполненными трибунами.

Это прекрасный переход от подачи к сетке. Он привносит столько нового. Это осовремененный теннис, но в то же время сохраняющий агрессивные элементы игры.

Коллапс Медведева: отыграл 3 матчбола у Циципаса, подавал на победу – и развалился. Теперь не выйдет из группы итогового

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