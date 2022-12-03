Норри о попадании в топ-10: «В теннисе как только достигаешь какой-то цели, сразу начинаешь думать о другой»

Кэмерон Норри рассказал, над чем планирует поработать в межсезонье. Британец завершил сезон на 14-й строчке рейтинга ATP.

«Думаю, есть много вещей, которые я могу улучшить, в частности, могу поработать над скоростью удара справа, могу поработать над подачей.

Когда я показываю свой лучший теннис, я много хожу к сетке. Я могу поработать над этим и вывести на новый уровень другие компоненты игры. Я знаю, что могу стать еще более сложным соперником для других ребят.

Каждый игрок хочет поставить галочку напротив этой цели и попасть в топ-10. Я думал об этом, когда три-четыре месяца находился на грани попадания, зарабатывал очки, но не продвигался вперед в рейтинге. Поэтому то, что я наконец-то добрался до топ-10, довольно здорово.

Но теннис работает так что как только достигаешь какой-то цели, сразу начинаешь думать о другой. После топ-10 хочешь быть в пятерке, потом в тройке, а потом и первой ракеткой мира».

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