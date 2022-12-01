Фриц о премии ATP Awards: «Мне кажется, меня можно было бы номинировать на звание «Прогресс года»

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Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц недоволен, что его не включили в число претендентов на премию ATP Awards.

«Мне кажется, меня можно было бы номинировать на звание «Прогресс года»... Не говорю, что должен выиграть или что-то безумное в этом роде, но, может, просто получить номинацию», – написал американец в твиттере.

В номинацию «Прогресс года» попали Карлос Алькарас, Максим КрессиДжек Дрэйпер и Хольгер Руне. Тренера Фрица Майкла Рассела номинировали на звание «Тренер года».

Полный список номинантов здесь.

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