Кербер о возвращении в тур после рождения ребенка: «Не знаю, когда вернусь, потому что не хочу торопиться. Мне сказали, что я почувствую, когда придет время»
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Анжелик Кербер, которая сейчас ждет ребенка, рассказала о планах вернуться в тур. Она обсуждала эту тему с Сереной Уильямс, Ким Клейстерс и Викторией Азаренко.
«Когда сейчас с ними общаешься, внимательнее прислушиваешься к их словам. Мы видим, что мамы возвращаются и выигрывают большие титулы. И я надеюсь, что тоже стану одной из них, вдохновлю молодых мам возвращаться в профессию.
Я не знаю, когда и на каком турнире вернусь, потому что не хочу торопиться. И я хочу вернуться на 100% готовой, снова быть в форме и хорошо себя чувствовать. Таков план».
Также она ответила, какой совет на тему возвращения считает лучшим.
«Не торопиться, наслаждаться моментом. И потом, мне сказали, что я почувствую, когда придет время возвращаться. Лучше на месяц позже, чем на месяц раньше.
Сейчас я играю [в теннис] с детьми (смеется). Не так активно, но я в деле. На самом деле меня это радует, потому что я скучаю по теннисной жизни. А еще я с нетерпением жду новой жизни и того, что принесет мне следующий год».
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