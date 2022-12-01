Даты проведения ATP Awards 2022

ATP объявила претендентов на премии ATP Awards 2022 в пяти номинациях: «Возвращение года», «Прогресс года», «Новичок года», «Тренер года», награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру.

Список номинантов можно посмотреть здесь.

Тренера года выберут тренеры, победителей в остальных номинациях определят игроки.

До 2 декабря болельщики могут проголосовать на сайте ATP за любимого одиночника и пару.

Обладателей наград начнут объявлять 12 декабря.

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