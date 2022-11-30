Надаль о том, почему Федерер пропустил латиноамериканское турне: «Роджер не смог приехать из-за очень сложной ситуации с коленом»
Рафаэль Надаль рассказал, почему Роджер Федерер не поехал с ним в латиноамериканское турне. Вопрос о швейцарце Надалю задали на пресс-конференции в Боготе.
«Федерер был отличным партнером многие годы, и, возможно, величайшим соперником в моей карьере. Роджер не смог приехать из-за очень сложной ситуации [с коленом]. Он говорил, что очень расстроен тем, что не может сыграть. Но я точно знаю, что в будущем мы обязательно сыграем здесь перед вами».
Напомним, что вместо Федерера выставочные матчи с Надалем провел Каспер Рууд.
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру
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