Надаль о завершении карьеры Федерера: «Вместе с ним ушла и часть меня»
Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры Роджера Федерера.
«У нас был контраст стилей и характеров, но при этом мы были очень близки, мы очень много разделили. Это человек, которым я восхищался, с которым я боролся и с которым разделил много прекрасных моментов.
И когда я играл против него в больших матчах, в финалах «Больших шлемов», ощущения были не такими, как перед другими матчами. Ты знаешь, что больше никогда это не переживешь, поэтому вместе с ним ушла и часть меня».
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