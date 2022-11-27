Надаль о завершении карьеры Федерера: «Вместе с ним ушла и часть меня»

прокомментировал завершение карьеры .

«У нас был контраст стилей и характеров, но при этом мы были очень близки, мы очень много разделили. Это человек, которым я восхищался, с которым я боролся и с которым разделил много прекрасных моментов.

И когда я играл против него в больших матчах, в финалах «Больших шлемов», ощущения были не такими, как перед другими матчами. Ты знаешь, что больше никогда это не переживешь, поэтому вместе с ним ушла и часть меня».

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