Глава ITF против введения рейтинговых очков за Кубок Дэвиса: «Мы считаем, что в этом нет необходимости»

Президент ITF Дэвид Хэггерти прокомментировал то, что игроки не получают рейтинговые очки за выступления в Кубке Дэвиса. Его спросили, может ли ситуация измениться в будущем.

«Кубок Дэвиса продолжает играть важную, уникальную роль в теннисе. По соглашению с ATP такая возможность есть. Но прошлый опыт говорит о том, что играя за страну теннисисты не обращают внимания на рейтинговые очки. Для них это неважно.

Мы можем в любое время поднять эту тему, но считаем, что в этом нет необходимости».

Напомним, до 2016 года ATP начисляла очки за Кубок Дэвиса.

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