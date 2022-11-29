Виктория Азаренко: «Всегда удивлялась, почему люди высказывают мнения по поводу чужих жизней, когда их никто не спрашивает?»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о людях, которые комментируют жизнь других.

«Всегда удивлялась, почему люди высказывают предложения или мнения по поводу чужих жизней, которые не имеют к ним никакого отношения, и когда их никто не спрашивает?

Я понимаю, когда вы высказываетесь по общему вопросу, который влияет лично на вас или вашу семью, окружение и т.д. Но о жизни другого человека и о том, что ему нужно делать? Может, подождать, пока вас спросят?» – написала Азаренко в твиттере.

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