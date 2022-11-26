В финале Кубка Дэвиса впервые с 1990 года не будет сборной из Европы

Определились финалисты Кубка Дэвиса-2022. В воскресенье за титул поборются Австралия и Канада.

Австралийцы вышли в финал впервые с 2003-го, когда выиграли трофей в 28-й раз. Для канадцев это второй финал за три последних турнира (в 2020-м соревнований не было из-за пандемии). В 2019-м они проиграли испанцам.

Впервые с 1990-го, когда США обыграли Австралию, в финале не будет ни одной европейской сборной.

Напомним, с 2019-го Кубок Дэвиса проводится в новом формате. Теперь Мировая группа соревнуется не в течение всего года по олимпийской системе, а в конце сезона в формате групповой этап плюс плей-офф.

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