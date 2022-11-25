Нисикори о переживаниях из-за травмы бедра: «У меня была серьезная депрессия, я даже думал о завершении карьеры»

Финалист US Open-2014 Кеи Нисикори рассказал о реабилитации после операции на бедре. Японец не выступал с прошлого октября.

«У меня была серьезная депрессия, я даже думал о завершении карьеры. С июля по сентябрь я проходил реабилитацию дома. В течение трех месяцев я не мог выходить на корт, и психологически было тяжело.

Не знаю, когда вернусь, последний месяц я даже не бил по мячу. Я хочу сыграть на Australian Open, но шансы 50 на 50».

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