Нисикори, не выступавший 10 месяцев: «Рад, что перенес операцию на бедре. Иначе состояние сильно ухудшилось бы и пришлось бы ставить искусственный сустав»

Бывшая четвертая ракетка мира рассказал о реабилитации после операции на бедре. Японец не выступал с прошлого октября.

– Я гораздо лучше двигаюсь. Могу делать рывки без сильной боли, и боковые движения тоже даются намного лучше, так что в каком бы направлении ни пришлось двигаться в розыгрышах, думаю, я готов.

– Перенести операцию в 32 года – серьезное решения. Были какие-то опасения?

– Наступил момент, когда у меня не было другого выбора, кроме операции, поэтому я решился. Когда начались боли, я поначалу все делал медленнее и три-четыре месяца пытался восстановиться, взяв перерыв и посвятив время реабилитации. Но это не помогало, я пробовал разные методы, перестал играть и тренироваться. Лечение не сработало, и я решил сделать операцию. Теперь я рад, что ее перенес, потому что без нее состояние сильно ухудшилось бы и в итоге пришлось бы ставить искусственный тазобедренный сустав.

Я был невероятно напуган. Думал, что если останусь без прежней работы ног, то придется закончить. Наблюдая за игрой Маррея, я вижу, что он двигается не так, как раньше. Его травма серьезнее, поэтому трудно сравнивать, но преимущество Маррея было в том, как он подходил к мячу. Когда я вижу, что сейчас этого нет, то боюсь, что окажусь в такой же ситуации.

Надеюсь, больше не придется восстанавливаться после травм. Я уже устал от этого. Хочу воспользоваться этим перерывом, чтобы залечить разные проблемы. Не знаю, нравятся ли мне трудности и хорошо ли у меня получается с ними справляться – здесь как в матче, когда начинается пятый сет и у тебя еще есть силы, чтобы бороться до конца. Я не сомневаюсь, что после трудностей всегда ждет что-то радостное, поэтому надеюсь, что смогу их преодолеть.

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