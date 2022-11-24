Рафаэль Надаль: «Мне бы хотелось видеть больше разнообразных игровых стилей. Сейчас из-за условий большинство играет одинаково»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался об изменениях, которые произошли в теннисе, пока он выступал в туре.

«Играть стали по-другому. Раньше розыгрыши выстраивали в поисках удобного момента для атаки – не атаковали каждым мячом. Сегодня нет ни переходных ударов, ни выстраивания розыгрышей. У каждого удара цель – выиграть очко.

[Я тоже скорректировал игру], и это пошло на пользу, для меня ничего не должно измениться. Но лично мне больше нравится теннис, который дает больше возможностей для выбора и тактических решений.

Мне бы хотелось видеть больше возможностей, больше разнообразных игровых стилей. Сейчас из-за особенностей игры, кортов, мячей большинство людей играет одинаково, из-за скорости и условий».

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