Швентек сыграет в Бад-Хомбурге на неделе перед «Уимблдоном». В новом сезоне она намерена улучшить игру на траве

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Первая ракетка мира Ига Швентек в июне 2023-го выступит на травяном турнире WTA 250 в Бад-Хомбурге. Он пройдет на неделе перед «Уимблдоном».

В сентябре полька говорила, что в новом сезоне хочет улучшить игру на траве и что ей нужна игровая практика на этом покрытии. Ее лучший результат на «Уимблдоне» – выход в четвертый круг в 2021-м.

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