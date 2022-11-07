Швентек завершит сезон с более чем двукратным отрывом по очкам в рейтинге
У первой ракетки мира Иги Швентек после итогового турнира WTA будет 11085 очков в рейтинге. У нее будет более чем двукратный отрыв от идущей второй Онс Жабер (5055 очков).
В этом году Швентек выиграла 67 матчей из 76 проведенных, в том числе 15 из 17 против теннисисток топ-10. На ее счету восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.
Кроме того, в начале года она провела серию из 37 побед подряд – пятую по продолжительности в истории женского тенниса.
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