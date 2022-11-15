Ига Швентек: «Сложно описать этот год одним словом или даже предложением. Он был особенным, и я никогда его не забуду»

Первая ракетка мира подвела итоги сезона и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«В последние несколько дней у меня было больше времени, чтобы в полной мере осознать события этого года... Сложно описать его одним словом или даже предложением. Что я точно знаю, так это то, что он был особенным, и я никогда его не забуду. С одной стороны, у меня были потрясающие результаты... но с другой, то, что я узнала о себе, – это совсем другая история. Впереди наверняка еще много работы, испытаний и новых знаний, и я этому очень рада.

Я все еще перевариваю этот сезон, но не достигла бы всех этих результатов без моей команды. Спасибо Томашу [Викторовски, тренеру], Дарье [Абрамович, психологу], Мацею [Рыщуку, фитнес-тренеру]. Большое спасибо моей бизнес-команде, семье и спонсорам. И последнее, но не менее важное: спасибо вам за вашу поддержку и за то, что были со мной на протяжении всего сезона. Благодаря вам он стал настоящим приключением!» – написала Швентек.

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