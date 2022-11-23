Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина закончила бы сезон в топ-7, Кудерметова не попала бы в десятку

Теги рейтинги Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

22-я ракетка мира Елена Рыбакина завершила бы сезон в топ-7, если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки.

Казахстанка могла бы занять место с третьего по седьмое в зависимости от выступления на итоговом турнире.

Напомним, чемпионка «Уимблдона» не получила 2000 очков из-за санкций WTA в отношении британского «Большого шлема». Так тур отреагировал на недопуск россиян и белорусов на турниры в Великобритании.

Ниже приводим неофициальный рейтинг WTA с учетом очков за «Уимблдон». В скобках указан официальный по итогам сезона.

Место Теннисистка (страна)
1 (1) Ига Швентек (Польша)
2 (2) Онс Жабер (Тунис)
3 (3) Джессика Пегула (США)
4 (4) Каролин Гарсия (Франция)
5 (5) Мария Саккари (Греция)
6 (5) Арина Соболенко (Беларусь)
7 (22) Елена Рыбакина (Казахстан)
8 (7) Коко Гауфф (США)
9 (8) Дарья Касаткина (Россия)
10 (10) Симона Халеп (Румыния)
11 (9) Вероника Кудерметова (Россия)
18 (15) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
19 (23) Аманда Анисимова (США)
20 (17) Анетт Контавейт (Эстония)
23 (19) Екатерина Александрова (Россия)
24 (20) Людмила Самсонова (Россия)
26 (33) Айла Томлянович (Франция)
29 (68) Татьяна Мария (Чехия)
30 (27) Виктория Азаренко (Беларусь)

Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные