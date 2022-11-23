Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина закончила бы сезон в топ-7, Кудерметова не попала бы в десятку

22-я ракетка мира Елена Рыбакина завершила бы сезон в топ-7, если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки.

Казахстанка могла бы занять место с третьего по седьмое в зависимости от выступления на итоговом турнире.

Напомним, чемпионка «Уимблдона» не получила 2000 очков из-за санкций WTA в отношении британского «Большого шлема». Так тур отреагировал на недопуск россиян и белорусов на турниры в Великобритании.

Ниже приводим неофициальный рейтинг WTA с учетом очков за «Уимблдон». В скобках указан официальный по итогам сезона.

Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы

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