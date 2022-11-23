Если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина закончила бы сезон в топ-7, Кудерметова не попала бы в десятку
22-я ракетка мира Елена Рыбакина завершила бы сезон в топ-7, если бы на «Уимблдоне» разыгрывались рейтинговые очки.
Казахстанка могла бы занять место с третьего по седьмое в зависимости от выступления на итоговом турнире.
Напомним, чемпионка «Уимблдона» не получила 2000 очков из-за санкций WTA в отношении британского «Большого шлема». Так тур отреагировал на недопуск россиян и белорусов на турниры в Великобритании.
Ниже приводим неофициальный рейтинг WTA с учетом очков за «Уимблдон». В скобках указан официальный по итогам сезона.
|Место
|Теннисистка (страна)
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|4 (4)
|Каролин Гарсия (Франция)
|5 (5)
|Мария Саккари (Греция)
|6 (5)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|7 (22)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|8 (7)
|Коко Гауфф (США)
|9 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|10 (10)
|Симона Халеп (Румыния)
|11 (9)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|18 (15)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|19 (23)
|Аманда Анисимова (США)
|20 (17)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|23 (19)
|Екатерина Александрова (Россия)
|24 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|26 (33)
|Айла Томлянович (Франция)
|29 (68)
|Татьяна Мария (Чехия)
|30 (27)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы
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